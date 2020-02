Eventi 161

Strategie di sviluppo locale, incontro al Comune di Caltanissetta per illustrare le opportunità previste dai bandi

L'incontro si terrà il 19 febbraio alle 17 ed è organizzato dal Gal (Gruppo di Azione Locale) e dal Comune di Caltanissetta

Redazione

16 Febbraio 2020 09:57

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) insieme al Comune di Caltanissetta informano che mercoledì 19 Febbraio alle ore 17,00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Caltanissetta terranno un incontro sulle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo attivate dai due Enti e dal partenariato pubblico-privato. Saranno date informazioni dettagliate sui bandi, di prossima pubblicazione, a favore dei Comuni e dei beneficiari privati (associazioni e imprese exstragricole nei settori agricolo, agroalimentare, commercio, artigianale, turistico, servizi e innovazione tecnologica). Saranno discussi i concetti d’identità, di territorio e di sviluppo come elementi caratterizzanti il potenziamento delle filiere corte e delle relazioni tra produttori, consumatori e istituzioni locali. Tra i problemi che oggi affliggono i nostri territori, come la carenza di infrastrutture, lo spopolamento e la debolezza del sistema economico in generale è da rilevarsi che nei 17 comuni appartenenti al GAL, sono presenti risorse di pregio ed enormi potenzialità talvolta inespresse. Per tali ragioni, attraverso gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale del GAL e dalla Strategia Urbana Sostenibile della città di Caltanissetta, si possono sperimentare nuove pratiche di sviluppo locale basate sull’integrazione del proprio patrimonio culturale, naturale e paesaggistico messo a valore mediante l’interazione con l’agricoltura, l’agroalimentare, l’artigianato e le varie forme di turismo (esperenziale/relazionale/enogastronomico). Tali interventi saranno promossi con strumenti e tecnologie digitali innovativi, con la finalità di costruire un’offerta locale di qualità della Sicilia Centrale. Parteciperanno, oltre al Presidente del GAL Gianfranco Lombardo, il Sindaco della città di Caltanissetta Roberto Gambino, l’Assessore Grazia Giammusso, il Dirigente del Servizio 7 Biagio Dimauro e il Dirigente U.O. S7.06 Luigi Neri dell’Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, il Presidente dell’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali Michele Asarisi, il Presidente dell’Ordine degli Architetti Paolo Lo Iacono, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Nunzio Cannizzaro, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili Salvatore Di Lena, il Dirigente della Direzione II del Comune di Caltanissetta Giuseppe Tomasella, il Coordinatore, Responsabile di Piano del GAL Giuseppe Ippolito, il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Danilo Giordano e l’Animatore Territoriale del GAL Antonio Lo Tauro . Saranno pubblicati nelle prossime settimane i bandi relativi alle sottomisure/operazioni del PSR attivati dal GAL ed in particolare la sottomisura/operazione 6.4.C per un totale di quasi due milioni di euro in favore di imprese private e start up extra-agricole nei settori commercio, artigianato, turismo, servizi e innovazione tecnologica; Sottomisura 7.2 - “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,….” per un totale di quasi un milione di euro a favore dei comuni; Sottomisura 7.5 - “sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” per un importo totale di 700.000 euro a favore dei Comuni ed associazioni senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo sviluppo turistico e ricreativo; Sottomisura 16.3 – “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” per un importo di circa 100.000 euro. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.

