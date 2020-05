Cronaca 467

Strano fenomeno a San Leone, si abbassa di un metro il livello del mare: "Forse Marrobbio"

Si tratta di una improvvisa variazione del livello del mare che si verifica soprattutto in primavera e in autunno

Redazione

19 Maggio 2020 16:34

Uno strano fenomeno è stato registrato ieri a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Dentro il porticciolo turistico le acque sono state come "aspirate" verso il mare aperto. Il livello delle acque all'interno del porto si è abbassato di circa 1 metro rispetto al normale livello, rendendo visibili scogli."È la prima volta che questo fenomeno si registra ad Agrigento - fa sapere l'associazione Mareamico -. Questa repentina, imprevedibile e sensibile variazione del livello del mare potrebbe trattarsi di Marrobbio".

Si tratta di una improvvisa variazione del livello del mare che si verifica soprattutto in primavera e in autunno e che coinvolge spesso le cose della Sicilia occidentale e meridionale. Nel fiume Màzaro, per esempio, a volte l'acqua del mare entra nel fiume provocando danni alle imbarcazioni ormeggiate.



