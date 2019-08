Cronaca 250

Strage in discoteca, presa la banda dello spray: arrestati sette ragazzi

Svolta nelle indagini per la strage verificatasi lo scorso dicembre nella discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo

Redazione

03 Agosto 2019 11:06

Sette arresti dei carabinieri di Ancona nell'inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) in cui, tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne.In carcere sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti nel Modenese, che erano alla Lanterna Azzurra quella sera, accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni: farebbero parte di una banda dedita alle rapine in discoteca spruzzando spray al peperoncino. Arrestato anche un ricettatore solo per associazione.



