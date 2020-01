Cronaca 390

Strage di Capaci, secondo perito possibile presenza di una donna sul luogo dell'attentato

L'esperta è giunta a questa conclusione dopo l'analisi di alcuni reperti, tra i quali un paio di guanti in lattice che vennero trovati a 63 metri dal cratere

Redazione

15 Gennaio 2020 12:20

La possibile presenza di una donna sul luogo della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta è stata ipotizzata dalla genetista dell'Università di Bari Nicoletta Resta, chiamata a deporre al processo Capaci Bis che si celebra a Caltanissetta. L'esperta è giunta a questa conclusione dopo l'analisi di alcuni reperti: un paio di guanti in lattice che vennero trovati a 63 metri dal cratere provocato dall'esplosione assieme a una torcia, delle batterie e una lampadina. "Dai campioni che ci hanno fatto vedere dopo 12 anni - ha detto il perito - c'è qualche traccia dalla quale non si può escludere che ci possa essere stata anche una donna sul luogo della strage".

Gli imputati del "Capaci bis" sono i boss Salvo Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro, Lorenzo Tinnirello e Vittorio Tutino. I primi quattro, in primo grado, vennero condannati all'ergastolo mentre Tutino venne assolto per non aver commesso il fatto. Il processo riprenderà il 28 gennaio.(ANSA).

