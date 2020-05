Attualita 238

Strage di Capaci, l'Italia ricorda Falcone e Borsellino: tante iniziative in memoria dei due magistrati uccisi dalla mafia

Torna oggi #PalermoChiamaItalia, l'iniziativa dedicata alla memoria delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, organizzata dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone

23 Maggio 2020 10:09

Neanche l'emergenza Coronavirus può fermare la forza della memoria. Oggi, sabato 23 maggio 2020, ricorre il 28° anniversario della Strage di Capaci. Palermo non può e non vuole dimenticare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso di quel 23 maggio 1992 che sconvolse l'Italia.Una lunga giornata di iniziative per non dimenticare, alla quale anche Tgs darà spazio con la puntata di Cronache siciliane, alle 14,30, che potrà essere seguita in streaming anche su Gds.it: interviste e approfondimenti dal giardino della Memoria, sull'autostrada A29. Torna oggi #PalermoChiamaItalia, l'iniziativa dedicata alla memoria delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, organizzata dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone, sebbene quest'anno in una versione "alternativa", attraverso iniziative simultanee a distanza e trasmissioni tv dedicate.

Certo è che in tutta Italia il mondo della scuola parteciperà alle iniziative per la giornata riservata al ricordo dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e di tutti gli agenti delle loro scorte: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina. #PalermoChiamaItalia è promossa dal Ministero dell'Istruzione insieme alla Fondazione Falcone in collaborazione con la Polizia di Stato, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con 'Quarto Savona Quindici'. Si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

L'iniziativa anche quest'anno si avvale della partnership della Rai con un palinsesto dedicato - approfondimenti, documentari, film - in onda già dal 18 maggio scorso che culminerà oggi all'interno di due trasmissioni su Rai Uno: 'Uno Mattina in Famiglia' e 'Rai sì'.

"Il coraggio di ogni giorno" è il tema di questa edizione di #PalermoChiamaItalia che è dedicata ai tanti cittadini che si distinguono nel quotidiano per l'impegno straordinario e l'etica del dovere, anche in questi mesi di emergenza del Paese. La commemorazione partirà, alle 8.35 circa, con la diretta dal Ministero dell'Istruzione. Ad aprire il collegamento, il video messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le gigantografie di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono state srotolate ed esposte sulla facciata del ministero dell'Istruzione a Roma nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio di 28 anni fa. Così hanno preso il via le cerimonie per ricordare l'anniversario, nell'iniziativa organizzata ogni anno dal ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone.

A Palermo, invece, alla Stele di Capaci, la professoressa Maria Falcone, sorella di Giovanni, e Tina Montinaro, moglie di Antonio, il capo scorta del giudice Falcone, hanno depositato una corona in memoria degli agenti caduti durante le stragi.



