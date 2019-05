Cronaca 245

Strage di Capaci, in partenza da Civitavecchia la nave della legalità con 1500 studenti a bordo

A 27 anni dall'attentato in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, torna in Sicilia la nave della legalità

20 Maggio 2019 16:38

A bordo ci saranno circa 1.500 studenti in rappresentanza degli alunni di tutta Italia che raggiungeranno Palermo per commemorare il XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.Alla cerimonia della partenza della nave parteciperà, al porto di Civitavecchia, banchina 8, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con lui, interverrà il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti.

Il Ministro Bussetti salirà poi sulla Nave per accompagnare gli studenti durante il viaggio con alcune autorità e personalità impegnate nella lotta alla mafia e nella difesa della giustizia.

A Palermo ci saranno gli studenti siciliani, ma anche i circa 1.500 ragazzi che arriveranno, con la nave della Legalità. Il "no" alle mafie verrà rilanciato il 23 maggio in molte città italiane, in una sorta di "staffetta" a distanza tra gli studenti, con iniziative sui temi della legalità (concerti, dibattiti, proiezioni, performance teatrali, gare, ecc.). A coordinare le attività nelle città coinvolte saranno gli Uffici Scolastici Regionali.



