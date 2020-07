Cronaca 194

Strage di Capaci, il procuratore di Caltanissetta Sava: "Ancora tante zone d'ombra"

La Procura di Caltanissetta, la direzione distrettuale antimafia, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia, continuano ad indagare sull'attentato di Capaci

Redazione

22 Luglio 2020 11:04

“Leggeremo le motivazioni della sentenza e con riguardo alla posizione di Vittorio Tutino valuteremo se ci sono spazi per il ricorso in Cassazione”. Lo ha detto il procuratore generale Lia Sava dopo la sentenza del processo sulla strage di Capaci che ha confermato, così come in primo grado, l’assoluzione per il boss Vittorio Tutino. “Noi avevamo chiesto l’ergastolo – ha continuato il procuratore Sava - perché secondo la nostra impostazione c’erano elementi per ritenerlo colpevole. Per il resto è stata confermata la sentenza di primo grado integralmente. Abbiamo detto più volte - ha aggiunto – sia nel corso di questa requisitoria, sia nel corso della requisitoria, le indagini sulle stragi non si fermano e quindi sia la procura di Caltanissetta, la direzione distrettuale antimafia, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia, continuano a fare indagini, è chiaro che poi i processi arrivano quando maturano degli elementi di prova che possono consentire di sostenere l’accusa in giudizio. Ormai dopo 28 anni speriamo che si possano legare insieme tutta una serie di elementi e si possano fare i passi necessari per cercare di dipanare quelle che possono essere, e ci sono ancora, le zone d’ombra. Aspettiamo la sentenza con riferimento al coinvolgimento di Matteo Messina Denaro nelle stragi di Capaci e via D’Amelio, si stanno concludendo in primo grado il processo sul depistaggio e le indagini continuano”.

“Leggeremo le motivazioni della sentenza e con riguardo alla posizione di Vittorio Tutino valuteremo se ci sono spazi per il ricorso in Cassazione”. Lo ha detto il procuratore generale Lia Sava dopo la sentenza del processo sulla strage di Capaci che ha confermato, così come in primo grado, l’assoluzione per il boss Vittorio Tutino. “Noi avevamo chiesto l’ergastolo – ha continuato il procuratore Sava - perché secondo la nostra impostazione c’erano elementi per ritenerlo colpevole. Per il resto è stata confermata la sentenza di primo grado integralmente. Abbiamo detto più volte - ha aggiunto – sia nel corso di questa requisitoria, sia nel corso della requisitoria, le indagini sulle stragi non si fermano e quindi sia la procura di Caltanissetta, la direzione distrettuale antimafia, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia, continuano a fare indagini, è chiaro che poi i processi arrivano quando maturano degli elementi di prova che possono consentire di sostenere l’accusa in giudizio. Ormai dopo 28 anni speriamo che si possano legare insieme tutta una serie di elementi e si possano fare i passi necessari per cercare di dipanare quelle che possono essere, e ci sono ancora, le zone d’ombra. Aspettiamo la sentenza con riferimento al coinvolgimento di Matteo Messina Denaro nelle stragi di Capaci e via D’Amelio, si stanno concludendo in primo grado il processo sul depistaggio e le indagini continuano”.

Spaccio, torture ed estorsioni: 6 carabinieri arrestati, caserma sequestrata

News Successiva Strage di Capaci, ergastolo confermato per quattro imputati: sentenza emessa in appello a Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare