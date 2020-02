Cronaca 195

Strage di Capaci, al processo saranno sentiti ex poliziotto e un collaboratore di giustizia

La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta ha accolto la richiesta avanzata dall'accusa, rappresentata dal Procuratore generale Lia Sava e dal sostituto procuratore generale Antonino Patti

06 Febbraio 2020 13:06

Il collaboratore Francesco Geraci e l'ex poliziotto Giovanni Peluso saranno sentiti come teste nella prossima udienza del 12 febbraio del processo sulla strage di Capaci, il cosiddetto "Capaci Bis". La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta ha accolto la richiesta avanzata dall'accusa, rappresentata dal Procuratore generale Lia Sava e dal sostituto procuratore generale Antonino Patti. La testimonianza di Francesco Geraci secondo la procura generale potrebbe contribuire a ricostruire alcune fasi della cosiddetta "missione Romana". Matteo Messina Denaro "avrebbe inviato a Roma, su ordine di Riina, diversi sicari per uccidere Giovanni Falcone nei primi mesi del '92, mentre questi era direttore degli Affari penali del Ministero della giustizia". La cosiddetta missione romana non andò in porto perché poi Riina richiamò i sicari in Sicilia per eseguire l'attentato nell'isola. L'ex poliziotto Giovanni Peluso sarà sentito, invece, in merito alle dichiarazioni fatte dal pentito Pietro Riggio. Quest'ultimo ha raccontato ai pm che il poliziotto gli rivelò di aver preso parte alla strage di Capaci.(ANSA).

