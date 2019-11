Cronaca 387

Strage della miniera di Gessolungo: a Caltanissetta cerimonia per ricordare i 65 minatori morti nel 1881

Diciannove erano bambini. La cerimonia si terrà presso il cimitero dei Carusi, in prossimità della miniera di Gessolungo

Redazione

11 Novembre 2019 13:13

Martedì 12 novembre 2019 alle 10,00 sarà celebrata la cerimonia di commemorazione della strage della miniera di Gessolungo del 1881 in cui morirono 65 minatori tra i quali 19 bambini. La cerimonia si terrà presso il cimitero dei Carusi, in prossimità della miniera di Gessolungo.Il sindaco, Roberto Gambino, alla presenza delle autorità e delle scolaresche deporrà una corona d'alloro. Seguirà la Santa messa celebrata dal vicario del vescovo, mons. Giuseppe La Placa.

In caso di pioggia la celebrazione eucaristica si terrà nella parrocchia del villaggio Santa Barbara.



