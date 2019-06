Attualita 554

Strade provinciali al collasso, l'ex Provincia interviene per ripristinare la Serradifalco - Miniera Bosco

Il Libero Consorzio di Caltanissetta, per ripristinare il manto stradale, farà ricorso alla procedura di somma urgenza

Redazione

11 Giugno 2019 19:55

Il Libero Consorzio di Caltanissetta, interverrà con procedura di somma urgenza, a ripristinare il sottofondo stradale dove sconformato e alla pulitura delle cunette laterali della SP n.37 Serradifalco-Miniera Bosco - tra la SP n.46 e la SP n.38.A tal fine si è avvalso della disponibilità economica della Banca del Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Mussomeli con la quale è stata stipulata apposita convenzione.

I lavori saranno condotti sotto la direzione tecnica e la sorveglianza del personale del Libero Consorzio appositamente individuato ed in tal modo si cercherà di contenere i dissesti lamentati.

E’ doveroso - dichiara il Commissario Straordinario del Libero Consorzio - esprimere un sentito ringraziamento al Presidente della Banca del Credito Cooperativo “San Giuseppe”, Rag. Michele Mingoia, per la grande collaborazione dimostrata nell’occasione e grazie alla quale si consentirà di rendere transitabile la predetta arteria.

In tale operazione emerge chiaro la sinergia che deve istituirsi tra soggetti diversi, pubblici e privati, che operano a servizio della comunità in un momento di scarse risorse economiche. Ne da notizia il commissario straordinario, Rosalba Panvini. (Foto Archivio)



