Strade e ponti a rischio in Sicilia, Musumeci convoca un vertice

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo il crollo del ponte di Genova, ha convocato per venerdì prossimo, una riunione operativa

Redazione

18 Agosto 2018 16:45

"Ho convocato per venerdì prossimo i vertici di Anas, Cas, della protezione Civile e i dirigenti dell'assessorato regionale alle Infrastrutture per una riunione operativa sullo stato di salute dei ponti, delle autostrade e della viabilità secondaria nell'isola". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Catania.

"I fatti di Genova - ha aggiunto - ci impongono di effettuare un monitoraggio per avere ben chiaro la situazione in Sicilia. Già a febbraio avevo pensato di avviare questa campagna per la sicurezza dei trasporti nell'isola".(Ansa)

