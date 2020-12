Cronaca 641

Strade e autostrade, controlli potenziati dalla questura di Caltanissetta su tutte le principali arterie

Il prevedibile incremento del traffico veicolare in occasione delle festività, rende indispensabile il potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto delle violazioni alle norme di comportamento alla guida

Redazione

24 Dicembre 2020 12:47

In occasione dell'approssimarsi delle festività natalizie, la Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta ha attivato, in linea con le direttive ministeriali, un piano straordinario di controllo e pattugliamento sulle autostrade e principali arterie di comunicazione nei tratti di propria competenza.Infatti, il prevedibile incremento del traffico veicolare in occasione delle festività, rende indispensabile il potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto delle violazioni alle norme di comportamento alla guida. I servizi di controllo straordinario oltre che a tutela della viabilità, saranno focalizzati sul rispetto delle nuove misure anti-Covid-19. Mobilità sotto la lente di ingrandimento quindi durante le feste, con l'impiego della Polizia stradale, anche per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni della provincia e tra province.

Si raccomanda inoltre la massima prudenza ed attenzione durante la guida, appare quanto mai opportuno sensibilizzare gli automobilisti affinché, prima di mettersi in viaggio, richiedano le informazioni sulle condizione atmosferiche e di viabilità dei tratti interessati e dotino i propri veicoli di pneumatici idonei, portando al seguito anche le catene da neve.



