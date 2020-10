Attualita 193

Stop all'erogazione idrica in alcune zone di Gela e Niscemi: a secco i rubinetti di Manfria, Caposoprano e Scavone

Ennesimo guasto lungo la condotta e ancora disagi per diversi quartieri delle due città. A Niscemi l'erogazione slitterà di 24 ore

Redazione

14 Ottobre 2020 15:59

Si comunica che Siciliacque ha interrotto la fornitura idrica al comune di Gela nelle zone Manfria, Caposoprano e Scavone, e nel comune di Niscemi in cui la turnazione idrica subirà uno slittamento di 24 ore.Siamo in attesa della nota del fornitore per conoscere le cause dell’interruzione e i tempi di ripristino.





