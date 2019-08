Cronaca 478

Stop alla fornitura idrica: domani niente acqua a Caltanissetta

Sarà garantita, come di consueto, la distribuzione agli enti sensibili tra cui ospedale e carcere

29 Agosto 2019 16:20

Siciliacque comunica che è stata interrotta la fornitura idrica proveniente da Cozzo della Guardia a causa di un guasto lungo l’adduttore.Ne consegue che domani 30/08 non sarà possibile garantire la distribuzione idrica nelle zone in programma nel comune di Caltanissetta.

Sarà garantita, come di consueto, la distribuzione agli enti sensibili tra cui ospedale e carcere.

Caltaqua darà tempestiva comunicazione all’utenza su ogni utile aggiornamento.

Si ricorda che è attivo il servizio gratuito, su richiesta, di sms alert per poter essere avvisati in tempo reale sulle variazioni alla distribuzione. È inoltre possibile avere gli aggiornamenti andando sul sito www.caltaqua.it oppure chiamando il nostro call center all’800180204.



