Stop ai finanziamenti destinati agli studenti disabili, la Cisal: "Scelta sbagliata, si danneggiano i più deboli"

Il commissario della Cisal Sicilia critica la scelta della regione perchè le colpe di altri non possono ricadere sugli studenti

Redazione

16 Novembre 2019 16:17

“Le difficoltà finanziarie della Regione siciliana sono sotto gli occhi di tutti, ma i calcoli ragionieristici

devono fermarsi di fronte ai diritti degli studenti disabili e delle

loro famiglie: invitiamo il governo Musumeci e l’Ars ad aprire un

confronto con tutti i soggetti coinvolti per trovare una soluzione.

Però una cosa è certa: non possiamo far pagare ai più deboli le colpe

di altri, va garantito a ogni costo tutto l’anno scolastico”. Lo

dicono il commissario della Cisal Sicilia Nicola Scaglione e il

segretario provinciale del Csa-Cisal di Messina Clara Crocè.



“La nota con cui la Regione ha nei fatti ‘scaricato’ sul personale

delle scuole il servizio di assistenza igienico-personale degli

studenti disabili è inaccettabile – spiega il sindacato – Per non

parlare delle condizioni sempre più critiche in cui si costringono a

operare Città metropolitane e Liberi consorzi, ormai al collasso. Per

fornire un servizio di qualità serve personale adeguatamente preparato

e non si può pensare di averlo entro dicembre, né si possono buttare a

mare migliaia di operatori che finora hanno garantito un’adeguata

assistenza agli studenti. Per questo abbiamo chiesto al governatore

Musumeci, all’assessorato alla Famiglia e alla Quinta commissione Ars

un’audizione immediata sulla situazione di Messina e di tutte le

province siciliane. Una società degna di questo nome deve anzitutto

prendersi cura di chi è in difficoltà e non fargli pagare il prezzo

delle criticità finanziarie dell’Isola, investendo sull’unico capitale

‘sicuro’: le future generazioni”.

