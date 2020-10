Attualita 613

Stop a convegni e congressi, Daniela La Russa: "Il Governo sta causando danni incalcolabili al settore"

"I nostri congressi - dice il rappresentante legale della Fullcongress - si sono svolti nel massimo rispetto delle misure di sicurezza

Redazione

21 Ottobre 2020 08:42

"Immotivato lo stop a convegni e congressi del DPCM del 18 ottobre 2020. Un settore che genera un indotto di 64,7 miliardi di euro con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro/anno e che impiega 569 mila addetti in quanto coinvolge un’intera filiera: alberghi, tipografie, fiorai, hostess, aziende di trasporti, società di catering, di servizi tecnici, addetti stampa". E' quanto sostiene il rappresentante legale della Fullcongress, Daniela La Russa. "I nostri congressi - aggiunge - si sono svolti nel massimo rispetto delle misure di sicurezza come rilevatori agli ingressi di temperatura corporea, sistemi di igienizzazione degli spazi, percorsi guidati e conta persone per non creare assembramenti. Ma purtroppo concordo pienamente con la presidente di Federcongressi&eventi, Alessandra Albarelli, 'quando il governo non sa cosa fare di fronte al Covid-19 chiude le fiere e i congressi, causando un danno incalcolabile al sistema economico delle principali città italiane e a migliaia di imprese'.

