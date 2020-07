Politica 715

"Stop a cartelle esattoriali, vitalizi e sanatoria clandestini". La Lega Caltanissetta raccoglie firme in 12 piazze

Presenti ai gazebo della Lega dirigenti e militanti della Provincia nissena, che hanno anche dato il benvenuto a nuovi tesserati

Redazione

06 Luglio 2020 13:44

Anche la Lega della Provincia di Caltanissetta lo scorso week end - si legge nella nota della Lega Caltanissetta - ha aderito alla grande mobilitazione nazionale promossa da Matteo Salvini.Nelle Piazze di Acquaviva Platani, Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa e Villalba la Lega ha raccolto le firme su tre proposte importanti per il bene dell’Italia: STOP cartelle esattoriali, STOP vitalizi, STOP sanatoria clandestini.

L’iniziativa ha rappresentato una risposta concreta e democratica della Lega alla mancanza di risposte del governo nazionale PD-M5S alle numerose questioni che stanno mettendo in ginocchio l’Italia.

Presenti ai gazebo della Lega dirigenti e militanti della Provincia nissena, che hanno anche dato il benvenuto a nuovi tesserati.

La campagna adesioni al partito di Matteo Salvini continuerà nelle prossime settimane, nei gazebo che verranno organizzati in ogni Comune della Provincia di Caltanissetta.





Anche la Lega della Provincia di Caltanissetta lo scorso week end - si legge nella nota della Lega Caltanissetta - ha aderito alla grande mobilitazione nazionale promossa da Matteo Salvini.Nelle Piazze di Acquaviva Platani, Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Sommatino, Santa Caterina Villarmosa e Villalba la Lega ha raccolto le firme su tre proposte importanti per il bene dell’Italia: STOP cartelle esattoriali, STOP vitalizi, STOP sanatoria clandestini.

L’iniziativa ha rappresentato una risposta concreta e democratica della Lega alla mancanza di risposte del governo nazionale PD-M5S alle numerose questioni che stanno mettendo in ginocchio l’Italia.

Presenti ai gazebo della Lega dirigenti e militanti della Provincia nissena, che hanno anche dato il benvenuto a nuovi tesserati.

La campagna adesioni al partito di Matteo Salvini continuerà nelle prossime settimane, nei gazebo che verranno organizzati in ogni Comune della Provincia di Caltanissetta.





Classifica dei governatori: aumenta il consenso per Musumeci, ma è solo dodicesimo

News Successiva Gradimento dei sindaci, a Caltanissetta Gambino è tra gli ultimi posti nella classifica del Sole 24 ore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare