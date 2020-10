Politica 490

Statale Caltanissetta-Agrigento, Falcone convoca Anas e Cmc: "Rescissione del contratto sul tavolo"

Il vertice è in programma per il 14 ottobre per richiamare tutti alle proprie responsabilità fermo restando che si potrebbe andare alla rescissione del contratto

Redazione

07 Ottobre 2020 13:07

"Le preoccupazioni manifestate dai rappresentanti territoriali sulla Statale 640 Agrigento-Caltanissetta restano al livello di guardia ed ecco perché, per il prossimo 14 ottobre, abbiamo convocato a Palermo l'amministratore delegato e direttore generale di Anas Massimo Simonini e i vertici di Cmc. Intendiamo richiamare tutti gli attori di questa complessa vertenza alle proprie responsabilità, fermo restando che per il Governo Musumeci la soluzione sempre sul tavolo è la rescissione del contratto con Cmc".

Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a proposito dei lavori di ammodernamento della Ss 640 "Strada degli scrittori" Agrigento-Caltanissetta."Per quanto riguarda invece l'A19 Palermo-Catania - prosegue l'esponente del Governo regionale - abbiamo già raccolto le puntuali sollecitazioni del comparto edile e dei deputati di "Attiva Sicilia" sui lavori a rilento che interessano i viadotti nell'Ennese. A breve convocheremo un incontro tecnico con le imprese e Anas per approfondire lo stato dell'arte e rimediare ai ritardi, nell'interesse dell'utenza della Palermo-Catania".





"Le preoccupazioni manifestate dai rappresentanti territoriali sulla Statale 640 Agrigento-Caltanissetta restano al livello di guardia ed ecco perché, per il prossimo 14 ottobre, abbiamo convocato a Palermo l'amministratore delegato e direttore generale di Anas Massimo Simonini e i vertici di Cmc. Intendiamo richiamare tutti gli attori di questa complessa vertenza alle proprie responsabilità, fermo restando che per il Governo Musumeci la soluzione sempre sul tavolo è la rescissione del contratto con Cmc".

Lo dichiara l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a proposito dei lavori di ammodernamento della Ss 640 "Strada degli scrittori" Agrigento-Caltanissetta."Per quanto riguarda invece l'A19 Palermo-Catania - prosegue l'esponente del Governo regionale - abbiamo già raccolto le puntuali sollecitazioni del comparto edile e dei deputati di "Attiva Sicilia" sui lavori a rilento che interessano i viadotti nell'Ennese. A breve convocheremo un incontro tecnico con le imprese e Anas per approfondire lo stato dell'arte e rimediare ai ritardi, nell'interesse dell'utenza della Palermo-Catania".





News Successiva Turismo, sondaggio Demoskopika premia la strategia della Regione. Musumeci: "Presto raccoglieremo i frutti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare