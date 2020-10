Attualita 226

Statale 640, lunedì sopralluogo del vice ministro Cancelleri nel cantiere Agrigento-Caltanissetta

L'esponente del governo Conte, effettuerà un sopralluogo nel cantiere Agrigento- Palermo

Redazione

16 Ottobre 2020 18:34

Lunedì 19 ottobre sopralluogo del vice ministro Cancelleri nei cantieri delle strade Agrigento – Palermo e Agrigento - Caltanissettail vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Giancarlo Cancelleri, lunedì 19 ottobre p.v. sarà in Sicilia per effettuare due sopralluoghi:

Ø ore 11:30 cantiere SS 640 –AG-CL;

Ø ore 15:00 cantiere SS 189 – AG-PA.





