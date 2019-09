Eventi 33

Startup realizzata a Niscemi in finale al Flormart di Padova: un robot monitora le condizioni del terreno

Si tratta di un robot che permette il monitoraggio delle condizioni climatiche e il rilevamento di informazioni sullo stato del terreno e dell'ambiente

Redazione

13 Settembre 2019 15:24

Sono 8 le startup selezionate per partecipare al Flormart Future Village, dal 26 al 28 settembre torna alla Fiera di Padova nell'ambito della 7esima edizione di Flormart, il salone del florovivaismo, dell'architettura del paesaggio e delle infrastrutture verdi.Tra queste c'è una realtà siciliana: Smartisland di Niscemi, un robot che permette il monitoraggio delle condizioni climatiche e il rilevamento di informazioni sullo stato del terreno e dell'ambiente. Il sistema è costituito da un componente software e hardware chiamato Daiki, un robot che permette il monitoraggio delle condizioni climatiche e il rilevamento di informazioni sullo stato del terreno e dell'ambiente.

Le startup si sfideranno per ottenere il premio che sarà assegnato sabato 28 settembre da una giuria di esperti. Al Village partecipano anche 8 aziende e 4 centri di ricerca. Lo spazio sarà animato da incontri con esperti e aziende, sui temi dell'impresa, della ricerca e dell'innovazione in ambito florovivaistico.



