Eventi 299

Stagione teatrale al Margherita. L'amministrazione comunale: "Nei prossimi giorni sarà ufficializzato un cartellone di alto livello"

"Dal teatro per i ragazzi al musical - ha affermato l'assessore Marcella Natale - passando per il teatro classico e altri generi teatrali così da coinvolgere diversi target di pubblico"

Redazione

29 Settembre 2019 08:10

L'amministrazione comunale sta lavorando alla definizione del cartellone della stagione teatrale che nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente. A renderlo noto d’intesa con il sindaco, Roberto Gambino, è l'assessore alla cultura Marcella Natale che anticipa alcuni contenuti che connoteranno la stagione del teatro Margherita. “Le indiscrezioni sulla stampa che hanno riguardato registi, attori e direttori artistici testimoniano il grande interesse per la programmazione culturale e in particolare per la stagione del teatro Margherita. Si tratta peraltro di figure tutte pregevoli. Tuttavia – spiega Natale - sono molteplici i contatti già ben avviati con compagnie, registi e produttori con i quali si devono definire soltanto gli ultimi dettagli. A questa grande attenzione che valutiamo positivamente quale segnale di vitalità del teatro e della cultura, intendiamo rispondere con una stagione di alto livello, ricca di proposte; dal teatro per i ragazzi al musical, passando per il teatro classico e altri generi teatrali così da coinvolgere diversi target di pubblico. Ciò costituirà l'impronta delle linee programmatiche che l'amministrazione intende perseguire".

"Questa stagione - affermano insieme il sindaco e l'assessore - sarà il primo passo di un percorso che si costruirà negli anni e che intende dare al teatro un ruolo importante nella vita culturale della città”.

L'amministrazione comunale sta lavorando alla definizione del cartellone della stagione teatrale che nei prossimi giorni sarà presentato ufficialmente. A renderlo noto d’intesa con il sindaco, Roberto Gambino, è l'assessore alla cultura Marcella Natale che anticipa alcuni contenuti che connoteranno la stagione del teatro Margherita. “Le indiscrezioni sulla stampa che hanno riguardato registi, attori e direttori artistici testimoniano il grande interesse per la programmazione culturale e in particolare per la stagione del teatro Margherita. Si tratta peraltro di figure tutte pregevoli. Tuttavia – spiega Natale - sono molteplici i contatti già ben avviati con compagnie, registi e produttori con i quali si devono definire soltanto gli ultimi dettagli. A questa grande attenzione che valutiamo positivamente quale segnale di vitalità del teatro e della cultura, intendiamo rispondere con una stagione di alto livello, ricca di proposte; dal teatro per i ragazzi al musical, passando per il teatro classico e altri generi teatrali così da coinvolgere diversi target di pubblico. Ciò costituirà l'impronta delle linee programmatiche che l'amministrazione intende perseguire".

"Questa stagione - affermano insieme il sindaco e l'assessore - sarà il primo passo di un percorso che si costruirà negli anni e che intende dare al teatro un ruolo importante nella vita culturale della città”.

News Successiva "Le vie dei Tesori", ultimo week end. A Caltanissetta, le foto di Sciascia e la quadreria di San Francesco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews