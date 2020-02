Eventi 52

Stage sulle danze antiche al "R. Settimo" di Caltanissetta, coinvolti anche altri tre licei siciliani

Il progetto prevede quattro momenti di stage nei quattro Licei coinvolti e prevede la mobilità degli alunni

20 Febbraio 2020 16:54

Al Liceo Classico, Linguistico e Coreutico di Caltanissetta, si è svolto uno stage sulle Danze Antiche, tenuto dalla prof.ssa Claudia Celi, docente dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Lo stage ha coinvolto gli studenti dei Licei Coreutici di Caltanissetta, Catania, Siracusa e Modica e rientra nel Piano Triennale delle Arti (misura i, Avviso USR 4/10/2019), secondo un progetto di cui è capofila il "R. Settimo", diretto dalla DS Irene Cinzia Maria Collerone, coadiuvata dalla referente Fia Distefano e dalle tutor Alessandra Venuti e Grazia Zaffuto. Ai momenti di stage si sono alternate lezioni di danza classica tenute dalla docente di tecnica classica Vanessa Marletta e dal prof. Giuseppe Rossi e da una lezione di pilates tenuta dalla prof.ssa di tecnica classica Eva Farinella.Il progetto prevede quattro momenti di stage nei quattro Licei coinvolti e prevede la mobilità degli alunni.

Le danze antiche proposte dalla prof.ssa Celi sono state accompagnate dal vivo dall'ensemble composto dalle docenti Palma Piacentino al pianoforte e Grazia Zaffuto alle percussioni (entrambe docenti del Liceo R. Settimo), con la collaborazione del Maestro Andrea Toschi.

La giornata, che ha visto docenti e studenti dei quattro licei confrontarsi e operare in sinergia, ha confermato l'importanza del progetto in rete per la condivisione e il confronto di buone pratiche. Il prossimo appuntamento è previsto al liceo "A. Musco" di Catania, con nuove, coinvolgenti esperienze.



