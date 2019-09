Sport 91

Stage nazionale di arti marziali, presente anche il maestro nisseno Alfonso Torregrossa

Torregrossa i è cimentato come Tecnico Esperto nel Jujutsu antico spiegando tecniche tradizionali provenienti dalla scuola di cui fa riferimento

Redazione

23 Settembre 2019 14:52

Si è svolto dal 20 al 22 Settembre, lo STAGE NAZIONALE DI ARTI MARZIALI a cura della Presidenza Nazionale Csen – Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni a Montesilvano . L’evento, organizzato dal settore Arti Marziali capitanato dal Maestro Franco Penna , ha registrato una buona presenza di atleti ed ha visto avvicendarsi su molte aree di allenamento numerosi partecipanti e i migliori docenti del panorama nazionale e internazionale .Tre giorni di lezioni impartite dai migliori Docenti Esperti di Arti Marziali scelti dalla Presidenza Nazionale Prof. Francesco Proietti in tutte le specialità dal Jujutsu , Judo , Karate , Aikido , Aikijujutsu , Krav Magà , Difesa Personale etcc .

Grande attesa per la presenza del Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa, Responsabile Nazionale dei settori : Jujutsu Antico / Aikijujutsu e Israeli Kapap Krav Magà e dei Maestri Maurizio Silvestri, Claudio Artusi , Pietro Paterna collaborati con i Maestri : Maurizio Campedelli, Lino Bellusci, Gesualdi Emanuele , Giovanni Legato , Marco Andolfi , Mauro Franzoso, Roberto Carioti e dal altri docenti che hanno lavorato in sinergia per 3 giorni interi provenienti da varie parti d’Italia . Da Caltanissetta hanno partecipato alcuni soci della scuola asd Samurai Dojo : Lombardo Ferdinando , Grosso Marcello , Federica Caruana , Marcello Griosso , Liopiano Giuseppe , Filippo Costanzo, Rosanna Divincenzo , Marcello Certisi, Francesco Folino.

Ogni tecnico si è esibito con competenza con tecniche della propria scuola e in particolare il maestro Nisseno Torregrossa si è cimentato come Tecnico Esperto nel Jujutsu antico spiegando tecniche tradizionali provenienti dalla scuola di cui fa riferimento di Aikijujtsu in Giappone per poi spaziare al puro Kapap Krav Magà apprezzato e ricercato da tutti i per la sua velocità ed efficacia di esecuzione tecnica che lo contraddistingue da anni come uno dei migliori tecnici al Mondo .

A conclusione dello Stage tutti i docenti sono stati premiati direttamente dal Presidente Nazionale Proietti complimentandosi con tutti gli intervenuti



