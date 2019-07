Attualita 210

Stadio Tomaselli aperto fino alle 23 nel periodo estivo. Il provvedimento dell'ufficio sport su input dell'amministrazione

Lo stadio Tomaselli sarà interessato dai lavori per la posa del manto in erba sintetica ma poiché i lavori non si faranno nell'immediato l'amministrazione comunale ha subito provveduto ad estendere l'orario di apertura

Redazione

15 Luglio 2019 17:12

L'amministrazione comunale di Caltanissetta ha disposto l'apertura tutti i giorni fino alle 23 dello stadio Marco Tomaselli, dal lunedì al sabato per il periodo estivo, in modo da consentire agli sportivi di praticare l'attività libera negli orari serali. L'impianto rimarrà chiuso per la settimana di ferragosto dal 12 al 18 e riaprirà lunedì 19 agosto.Il provvedimento adottato dall'ufficio sport del Comune su input dell'assessore allo sport, Cettina Andaloro, di concerto con il sindaco Roberto Gambino, sarà garantito con l'impiego del personale comunale unitamente a personale ex Rmi attraverso l'articolazione dell'orario di servizio.

“Com'è noto lo stadio Tomaselli sarà interessato dai lavori per la posa del manto in erba sintetica. La gara è stata aggiudicata e l'impianto doveva rimanere chiuso per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori – spiega il sindaco Gambino -. E' notizia di questi giorni che la consegna dei lavori slitterà di qualche settimana poiché la tipologia di manto erboso fornita dalla società aggiudicataria non è più in produzione. Quella che andremo a collocare ha le stesse caratteristiche e attendiamo dal Coni l'autorizzazione”.

“Visto che nell'immediato non è necessario chiudere l'impianto – spiega l'assessore Andaloro – abbiamo subito provveduto a estendere l'orario d'apertura fino a tarda sera per il periodo estivo, così come è stato chiesto da numerosi sportivi”.



