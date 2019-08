Politica 888

Stabilizzazione precari al Comune di Caltanissetta, domani la firma del contratto per 43 lavoratori

Dopo tanti anni di precariato, arriva la stabilizzazione per i precari storici di Palazzo del Carmine. La firma avverrà alle 9 del mattino

Redazione

21 Agosto 2019 16:03

Si conclude positivamente l’iter per la stabilizzazione dei 43 precari del Comune di Caltanissetta che da molti anni prestano servizio nell’Ente. La firma del contratto avverrà giovedì mattina alle 9 nella sala Gialla di Palazzo del Carmine alla presenza del sindaco, Roberto Gambino. I 43 dipendenti entreranno in servizio a tempo indeterminato a far data dall’1 settembre.





