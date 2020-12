Attualita 74

Stabilizzazione dei precari in Sicilia, via libera dalla Consulta: sono circa 10 mila tra Asu ed ex Lsu

Cade il blocco alle stabilizzazioni con una sentenza emessa lo scorso 23 dicembre. La Regione potrà procedere con le assunzioni

29 Dicembre 2020 09:30

Via libera da parte della Corte Costituzionale al percorso di stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione in Sicilia, una platea di circa 10 mila persone, tra Asu ed ex lsu.Con la sentenza 279/2020 depositata lo scorso 23 dicembre, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge regionale del 6 agosto 2019, n.15 (collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La sentenza fa cadere, di fatto, il blocco alle stabilizzazioni scattato all’indomani della decisione del Cdm di impugnare la norma regionale. La Regione, dunque, può procedere con le stabilizzazioni.





