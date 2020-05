Salute 857

Stabilizzazione dei precari dell’Asp di Caltanissetta, la Cisl Fp: "Completare le procedure"

Ad aver visto rinviate ad oggi le procedure di stabilizzazione sono, tra gli altri, i lavoratori utilizzati per i progetti Alzheimer e delle aree delle Fragilità.

Redazione

04 Maggio 2020 09:43

Asp di Caltanissetta, la Cisl Fp chiede il completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario.Con una lettera, la segretaria generale per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Floriana Russo Introito, il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri, il segretario aziendale Antonino Guagenti e il segretario dei centri Alzheimer Asp Cl Giuseppa Dell’Utri, si rivolgono alla direzione dell’Azienda sanitaria sollecitando appunto le procedure di trasformazione dei contratti in tempi quanto più possibile celeri.



Ad aver visto rinviate ad oggi le procedure di stabilizzazione sono, tra gli altri, i lavoratori utilizzati per i progetti Alzheimer e delle aree delle Fragilità.



“In considerazione che l’attuale situazione di bisogno di risorse umane ha fatto sì che venissero promanati diversi bandi per il reclutamento delle figure professionali e non da dedicare alle attività assistenziali – si legge nella lettera - e in considerazione che nell’elenco degli ammessi con riserva si trovano già qualificate appunto le figure richieste, essendo decorsi i termini di legge sulla riserva espressa senza che sia stato sollevato un rilievo o una condizione ostativa alla stabilizzazione, quindi silenzio assenso in ossequio all’orientamento normativo vigente, trattandosi di “ammissione, si chiede la stabilizzazione ed immissione a ruolo di tutte le figure professionali in diritto ope legis con la celerità del caso, vista anche la immediatezza di reclutamento indicata nei vari bandi. Non appare superfluo – continuano - rammentare che i soggetti in argomento sono già in possesso dei titoli professionali previsti, e quindi sarebbe anche un risparmio dell’azienda la riqualificazione in ruolo, a differenza di altre aziende che stanno erogando i corsi a proprie spese per la riqualificazione del personale”.



