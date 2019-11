Attualita 2277

Stabilizzati i 28 lavoratori del Vallone addetti alla raccolta dei rifiuti, intesa raggiunta al Centro per l'Impiego di Caltanissetta

I sindacati esprimono soddisfazione per la soluzione della vertenza. I lavoratori prestano la loro attività per conto della SRR servizi

Redazione

06 Novembre 2019 18:08

Lo Snalv Confsal e la Fit – Cisl, presiedute rispettivamente da Manuel Bonaffini e Rosario Margiotta, comunicano che oggi presso il Centro per l’Impiego di Caltanissetta, è stata posta fine alla condizione di precarietà contrattuale dei ventotto dipendenti che assicurano il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nei Comuni del Vallone e che prestano la loro attività quale lavoratori subordinati della SRR Servizi e Impianti Srl.I sindacati, esprimono quindi soddisfazione per un percorso sindacale e vertenziale, che ha viste affermate tutte le ragioni sindacali espresse al datore di lavoro, con la stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato dei lavoratori sopra citati.

Vertenza che ha presupposto una difficile battaglia di natura sindacale e legale e che ha visto partecipi al percorso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e il Centro per l’Impiego di Caltanissetta ed ai cui Dirigenti si esprime vivo ringraziamento per l’assistenza assicurata.

Al contempo si dà atto della inversione di posizione manifestata dalla SRR Impianti e Servizi Srl, in sede pubblica dinanzi il CPI di Caltanissetta, che condividendo, alla fine del percorso vertenziale-sindacale rappresentato, le ragioni espresse dai sindacati ha ritenuto di poter accedere all’ipotesi, oggi concretizzatasi, della stabilizzazione dei lavoratori rappresentati.



