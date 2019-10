Politica 188

Ss640, tavolo tecnico a Caltanissetta. Il sindaco: "Priorità del Governo per ridare credibilità alle istituzioni"

La riunione è stata presieduta dal vice ministro per le Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. Presenti anche i vertici Anas

Redazione

21 Ottobre 2019 20:07

“Con il tavolo tecnico tenuto oggi al Comune di Caltanissetta sulla problematica del raddoppio della Ss640 si apre una nuova fase nella quale si mettono da parte gli annunci e si rendicontano i progressi che man mano vengono fatti nell'ambito di una procedura alquanto complessa che il ministero delle Infrastrutture ha posto come priorità dell'azione di Governo”. Lo afferma il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, al termine del tavolo tecnico con il viceministro alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri ed i vertici di Anas, Cmc, Empedocle2 e una rappresentanza del comitato dei creditori del contraente generale. Presenti al tavolo l'assessore alle infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone e il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto.“Domani verificheremo se effettivamente partono i lavori per la collocazione delle barriere in contrada Favarella. Anas ha sollecitato la società fornitrice e questo consentirà entro la fine dell'anno di aprire circa 6 chilometri di strada rendendo percorribile senza deviazioni l'intera tratta tra Agrigento e Caltanissetta”, spiega il sindaco Gambino. Nei prossimi giorni si definiranno altri nodi come la perizia di variante per il completamento dei lavori, l'erogazione del fondo salva imprese ai creditori e il pagamento dello stato avanzamento lavori direttamente alle aziende fornitrici e subappaltatrici. “Si tratta di procedure messe in campo dal Governo e seguite direttamente dal vice ministro Cancelleri e dal ministro De Micheli per addivenire alla soluzione di un problema complesso. Le prime risposte si avranno già nei prossimi giorni a partire dal fondo salva imprese – spiega il primo cittadino -. Il 24 ottobre il Consiglio di Stato si pronuncerà sui regolamenti attuativi del fondo. Una squadra di tecnici del ministero verrà dirottata a lavorare solo su questo in modo da accelerare l'erogazione delle somme che per il 2019 ammontano a 12 milioni di euro che vanno spesi entro il 16 dicembre. Nei prossimi giorni conosceremo anche il parere dell'avvocatura sulla transazione tra Anas e Cmc per sbloccare due milioni di euro per il pagamento di uno stato d'avanzamento dei lavori. La Regione Siciliana con l'assessore Falcone s'è impegnata a finanziare la ricostruzione del vecchio ponte San Giuliano per un ammontare di 30 milioni di euro. Oltre che con la perizia di variante, per il completamento dei lavori si dovrà procedere ad una novazione del contratto, condizione necessaria per ridefinire la tempistica dell'appalto. Condivido pienamente le parole del viceministro Giancarlo Cancellerii", conclude il sindaco di Caltanissetta facendo riferimento alla sintesi finale del tavolo affidata all'esponente del Governo. "Bisogna trasferire ai cittadini, che sono giustamente stanchi, il cambio di metodo raccontando passo passo il lavoro che viene svolto per ridare credibilità alle istituzioni”, aveva detto Cancelleri uscendo dalla riunione.



