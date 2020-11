Attualita 920

SS 640 Agrigento-Caltanissetta, pronta per l'apertura la rotatoria che permetterà di immettersi sul viadotto Salso

I lavori sono stati completati prima del 2 dicembre. Si attende adesso la conclusione degli adempimenti burocratici

Redazione

19 Novembre 2020 09:10

La rotatoria che dall’autostrada Palermo-Catania, che consentirà agli automobilisti di immettersi sul nuovo viadotto "Salso" e di percorrere un nuovo tratto della SS 640, è pronta per l’apertura, ancor prima della data che era stata stabilita lo scorso 19 ottobre. Prima del 2 dicembre, quindi, l’obiettivo della Cmc di Ravenna è stato raggiunto e si attende adesso la conclusione degli adempimenti burocratici per immettere il traffico sul nuovo tratto stradale, dall’imbocco dell’A19 fino all’altezza con il collegamento con la SS 626."Grazie ad un intensa attività – spiegano i vertici aziendali - siamo riusciti a completare i lavori, con maestranze impegnate anche il sabato e la domenica. Con questo stesso ritmo lavoreremo, con le tante unità impegnate in tutto il cantiere del secondo lotto, a raggiungere gli altri obiettivi preposti. Tra questi, nei primi mesi del nuovo anno, il completamento del viadotto Arenella 3 che consentirà alla viabilità di utilizzare un altro nuovo tratto della strada, dal collegamento con la SS 626 fino allo svincolo di Santa Caterina, aprendo anche una delle gallerie Cozzo Garlatti".

La Cmc di Ravenna, quindi, prosegue con efficacia i lavori in cantiere e questo primo risultato raggiunto conferma l’attenzione della cooperativa ai lavori in corso lungo tutto il secondo lotto della strada statale “Agrigento-Caltanissetta”.







