SS 640 Agrigento-Caltanissetta, Mancuso (FI): "Eterna incompiuta, bene ultimatum per non perdere i finanziamenti"

Ieri l'assessore regionale Falcone ha lanciato un ultimatum alla Cmc e c'è il rischio di rescissione del contratto

Redazione

15 Ottobre 2020 08:56

"Il rischio di perdere 465 milioni di fondi strutturali, da restituire all'Unione Europea perché non si è riusciti a portare a termine l'ammodernamento di un'opera infrastrutturale di notevole rilevanza come la Strada statale 640 Agrigento Caltanissetta, è un rischio che non possiamo permetterci di correre. Fa bene l'assessore al ramo, Marco Falcone a dare l'ultimatum temporale ad Anas per pretendere dalla Cmc che entro il 30 novembre ci siamo evidenti avanzamenti dei lavori, pena la rescissione del contratto. I passi a rilento degli ultimi mesi devono subire una netta inver…

