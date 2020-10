Attualita 217

SS 640 Agrigento-Caltanissetta, Cmc: "L'obiettivo è quello di concludere i lavori nel dicembre 2022"

E' quanto afferma Paolo Porcelli, direttore generale della cooperativa ravennate, che oggi ha accolto nel cantiere di Caltanissetta il vice ministro Cancelleri

Redazione

19 Ottobre 2020 18:22

“C.M.C. di Ravenna sta lavorando nel secondo lotto della nuova SS 640 con l'obiettivo di concludere i lavori nel mese di dicembre del 2022”. Lo dichiara l'Ing. Paolo Porcelli, direttore generale della cooperativa ravennate, che oggi ha accolto nel cantiere di Caltanissetta il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.“Confermiamo il nostro impegno – sottolinea Porcelli – nel definire i lavori della Agrigento-Caltanissetta, assicurando la massiccia ripresa del cantiere a pieno ritmo, consapevoli che già tra poco più di un mese, il 2 dicembre, apriremo il nuovo viadotto Salso, dallo svincolo dell'A19 fino allo svincolo SS 626”.

Il direttore generale di C.M.C, inoltre, ha comunicato al vice ministro ed al committente, Anas, le priorità del cantiere al fine di consegnare i lavori alla fine del 2022: “C.M.C. – ha aggiunto l'Ing. Porcelli – non ha mai lasciato opere incompiute, ma riteniamo necessario l'impegno di tutte le parti interessate affinché si possa procedere nei lavori, come da crono programma, e consegnare al territorio una strada sicura ed efficiente”.

Importanti novità anche sul versante Palermo-Agrigento, dove sono in corso sulla strada statale 189 i lavori di ammodernamento. “Questo cantiere – chiosa l'Ing. Porcelli – è già in attivo da settimane con tante unità impegnate. I lavori procedono a buon ritmo e anche in questo caso il contraente generale ha assunto l'impegno della consegna della viabilità principale entro il mese di dicembre 2021”.





“C.M.C. di Ravenna sta lavorando nel secondo lotto della nuova SS 640 con l'obiettivo di concludere i lavori nel mese di dicembre del 2022”. Lo dichiara l'Ing. Paolo Porcelli, direttore generale della cooperativa ravennate, che oggi ha accolto nel cantiere di Caltanissetta il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.“Confermiamo il nostro impegno – sottolinea Porcelli – nel definire i lavori della Agrigento-Caltanissetta, assicurando la massiccia ripresa del cantiere a pieno ritmo, consapevoli che già tra poco più di un mese, il 2 dicembre, apriremo il nuovo viadotto Salso, dallo svincolo dell'A19 fino allo svincolo SS 626”.

Il direttore generale di C.M.C, inoltre, ha comunicato al vice ministro ed al committente, Anas, le priorità del cantiere al fine di consegnare i lavori alla fine del 2022: “C.M.C. – ha aggiunto l'Ing. Porcelli – non ha mai lasciato opere incompiute, ma riteniamo necessario l'impegno di tutte le parti interessate affinché si possa procedere nei lavori, come da crono programma, e consegnare al territorio una strada sicura ed efficiente”.

Importanti novità anche sul versante Palermo-Agrigento, dove sono in corso sulla strada statale 189 i lavori di ammodernamento. “Questo cantiere – chiosa l'Ing. Porcelli – è già in attivo da settimane con tante unità impegnate. I lavori procedono a buon ritmo e anche in questo caso il contraente generale ha assunto l'impegno della consegna della viabilità principale entro il mese di dicembre 2021”.





News Successiva Piano Amianto, Legambiente Caltanissetta: "Quale mente sopraffina ha partorito la scelta dei siti regionali?"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare