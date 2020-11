Eventi 535

SS 640 Agrigento-Caltanissetta, Cancelleri lunedì effettuerà un sopralluogo per l'apertura del nuovo viadotto Salso

Il viceministro nisseno Giancarlo Cancelleri, sarà presente in Sicilia lunedì 23 novembre alle 11

Redazione

21 Novembre 2020 16:19

il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, lunedì 23 novembre, alle 11 sarà in Sicilia per effettuare un sopralluogo al cantiere della SS640 AG-CL, per le aperture del nuovo viadotto Salso e dello svincolo di innesto sull’autostrada A19 PA-CT.

