Spostamenti tra Regioni, Ricciardi: "In Lombardia sarebbe meglio aspettare. I numeri inducono ancora alla prudenza"

Per la Lombardia un po' di attendismo non guasterebbe però spetta alla olitica decidere in base ad altre considerazioni sociali ed economiche

30 Maggio 2020 16:09

La data del 3 giugno per gli spostamenti tra regioni secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene alla Cattolica è prematura per la Lombardia. "Il trend generale è sicuramente positivo - commenta - e stanno andando nella giusta direzione anche regioni come Liguria e Piemonte, che hanno avuto nei giorni passati un'incidenza di casi sopra la media. I numeri della Lombardia inducono però ancora alla prudenza".Secondo Ricciardi, "la sfida ora è quella di rintracciare e isolare precocemente tutti i nuovi positivi e devo dire che lo si sta facendo bene un po' in tutta Italia. Ogni settimana vediamo riaccendersi qua a là qualche nuovo focolaio che viene però subito rintracciato e spento".

Ma l'esperto predica cautela: "Dove la circolazione del virus è ancora intensa - sottolinea - bisogna essere prudenti, quindi per la Lombardia un po' di attendismo non guasterebbe. Ma le mie sono considerazioni scientifiche, poi spetta alla politica decidere in base ad altre considerazioni sociali ed economiche".





