Attualita 846

Spiaggia di Falconara, rinvenuto un nido di tartaruga "Caretta caretta": area messa subito in sicurezza

Sul luogo in cui è stata segnalato il nido, sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto di Gela

Redazione

11 Agosto 2020 15:44

Rinvenuto un nido di tartaruga “Caretta caretta” nella spiaggia di Falconara. Nella mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione telefonica, i militari della Guardia Costiera di Gela, sono intervenuti presso la spiaggia adiacente al “Lido degli Angeli” in località Falconara nel Comune di Butera (CL), dove hanno verificato la presenza di un nido di tartaruga “Caretta caretta”. L’area dell’arenile ove è avvenuta la deposizione delle uova è stata immediatamente recintata, messa in sicurezza e segnalata a cura del personale WWF Area Mediterranea di Licata. La Capitaneria di porto di Gela, al fine di porre gli atti necessari per la conservazione e la protezione della fauna selvatica tutelata dalla Direttiva europea 92/43/CEE, ha provveduto a emanare un’apposita Ordinanza di interdizione del tratto di spiaggia interessato. L’intervento si inserisce nell’ambito dell’espletamento dei compiti di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e costiero demandati agli uomini e alle donne del Corpo delle Capitanerie di porto, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie considerate maggiormente a rischio di estinzione, tra cui si annoverano le tartarughe marine e i cetacei.

Rinvenuto un nido di tartaruga “Caretta caretta” nella spiaggia di Falconara. Nella mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione telefonica, i militari della Guardia Costiera di Gela, sono intervenuti presso la spiaggia adiacente al “Lido degli Angeli” in località Falconara nel Comune di Butera (CL), dove hanno verificato la presenza di un nido di tartaruga “Caretta caretta”. L’area dell’arenile ove è avvenuta la deposizione delle uova è stata immediatamente recintata, messa in sicurezza e segnalata a cura del personale WWF Area Mediterranea di Licata. La Capitaneria di porto di Gela, al fine di porre gli atti necessari per la conservazione e la protezione della fauna selvatica tutelata dalla Direttiva europea 92/43/CEE, ha provveduto a emanare un’apposita Ordinanza di interdizione del tratto di spiaggia interessato. L’intervento si inserisce nell’ambito dell’espletamento dei compiti di tutela e salvaguardia dell’ambiente marino e costiero demandati agli uomini e alle donne del Corpo delle Capitanerie di porto, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie considerate maggiormente a rischio di estinzione, tra cui si annoverano le tartarughe marine e i cetacei.

News Successiva Butera e Gela piangono don Aldo Contrafatto, il sacerdote buono sempre vicino ai più deboli

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare