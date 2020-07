Eventi 142

Spettacoli alle mura Timoleontee, serate in spiaggia, all'Acropoli e alla torre di Manfria: al via l'estate gelese

Il ricco cartellone di eventi è stato presentato dall'asssessore Cristian Malluzzo, dal sindaco Lucio Greco e dal vice Terenziano Di Stefano

31 Luglio 2020 15:14

Nonostante le note e grandi difficoltà dovute all'emergenza Coronavirus, il Comune di Gela ha voluto programmare un calendario ricco di eventi e di spettacoli per allietare le serate estive dei suoi cittadini. A curarlo è stato l'assessore allo sport, turismo, cultura ed eventi, Cristian Malluzzo, che, in collaborazione con le numerose associazioni del territorio e non solo, ha curato “R_Estate a Gela 2020” presentato questa mattina in conferenza stampa nei locali della pinacoteca alla presenza del sindaco Lucio Greco, del vice sindaco Terenziano Di Stefano e dei vari rappresentanti delle realtà sportive e culturali della città.“Abbiamo programmato tutto nel pieno rispetto delle norme anti Covid e si comincia il 1 agosto – ha spiegato l'assessore Malluzzo – con eventi che, contemporaneamente, abbracceranno tutta la città, dal lungomare alle piazze fino alle mura Timoleontee che, riprese dopo 4 anni di chiusura in accordo con il Parco Archeologico, saranno il fiore all'occhiello insieme alla zona balneare di Manfria, sulla quale mai nessuna amministrazione prima aveva puntato e dove i momenti di intrattenimento musicale in spiaggia si alterneranno a piccoli eventi al campetto 11 settembre, da anni chiuso e vandalizzato e che abbiamo riaperto e restituito alla città, soprattutto ai bambini che li potranno giocare”.

Con l'arch. Luigi Maria Gattuso, direttore del parco archeologico, a breve sarà sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione del patrimonio culturale e naturale, ma eventi sono in programma anche all'Acropoli, in via Filippo Morello e al Bosco Littorio. “Nel ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a creare questo calendario, l'invito che voglio lanciare a tutti – ha aggiunto Malluzzo – è quello di esaltare gli angoli più suggestivi della nostra città, per far conoscere anche alle città limitrofe la nostra storia e le nostre bellezze. Sappiamo bene che ci sono tante cose che ancora non funzionano a dovere e per le quali stiamo già provvedendo, ma noi per primi dobbiamo far passare messaggi positivi. Ci stiamo fortemente impegnando per rilanciare l'immagine della città e sarebbe bello se tutti remassimo nella stessa direzione, facendo emergere attraverso foto e video solo gli scorci più suggestivi. Inutile dire – ha poi concluso - che avrei voluto realizzare un calendario ancora più ricco e coinvolgere molti più quartieri, ma l'attuale situazione, ancora molto incerta, non ce lo ha consentito. In ogni caso, se possibile, andremo ad inserire nuovi appuntamenti”.

Per il sindaco Greco è proprio “grazie alle tante persone sempre pronte a spendersi per la città, cimentandosi nella cultura, nel teatro e in tutto quello che può arricchire un'estate che non si profilava entusiasmante a causa del Covid” che l'Ente, nonostante tutto, ha potuto osare e programmare, fermo restando la cautela e il distanziamento sociale. “E' un calendario pieno di belle serate all'insegna della serenità e del divertimento, e ora non ci resta che goderselo tutti insieme”.



