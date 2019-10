Eventi 671

Specialisti nella manutenzione domestica: a Milano premiata la ferramenta nissena "Fai con me"

La realtà imprenditoriale nissena è stata premiata come modello virtuoso di negozio di prossimità

Redazione

01 Ottobre 2019 13:03

Il 26 settembre in occasione della più grande fiera di ferramenta tenutasi a Milano “hardware forum italy” Antonio Micciché imprenditore titolare da 10 anni della ferramenta FAI CON ME – la ferramenta assistita, sita nel centro storico di Caltanissetta è stato premiato come "vincitore per la categoria miglior specializzazione"



Motivazione del premio:



"Vince per aver creato il modello di ferramenta assistita, esempio virtuoso di un’identità commerciale originale di negozio di prossimità specializzato nella manutenzione domestica. Grazie ad una consulenza professionale offline ed online, tutorial cartacei e social, il cliente di - FAI CON ME - può effettuare autonomamente piccoli interventi di manutenzione o riparazione della sua abitazione".



