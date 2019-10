Cronaca 462

Spari a Gela: un regolamento di conti dietro il ferimento dei fratelli Raitano

L'agguato di ieri sera sarebbe avvenuto nel quartiere "Settefarine", lo stesso dove, Ruben, due anni addietro, sparò contro tre persone per reagire a una presunta aggressione

Redazione

03 Ottobre 2019 11:43

Si ipotizza un "regolamento di conti" come movente dell'agguato teso, ieri sera, da uno o più sconosciuti ai fratelli Antonio e Ruben Raitano, rispettivamente di 29 e 25 anni, feriti a colpi di pistola mentre viaggiavano in sella a un ciclomotore. Due i proiettili, di piccolo calibro, che sarebbero andati a segno raggiungendo all'addome Antonio, sottoposto a intervento chirurgico, e colpendo di striscio alla testa Ruben, già dimesso stamani dall'ospedale Vittorio Emanuele di Gela dove i Raitano si erano recati per essere soccorsi. Nessuno dei due è in gravi condizioni. I carabinieri, che, coordinati dalla Procura di Gela, indagano per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, hanno eseguito in nottata controlli, interrogatori e perquisizioni anche in casa delle due vittime, note alle forze dell'ordine per i loro precedenti penali. L'agguato di ieri sera sarebbe avvenuto nel quartiere "Settefarine", lo stesso dove, Ruben, due anni addietro, sparò contro tre persone per reagire a una presunta aggressione durante la controversa operazione di compravendita di una automobile. Processato per tentato omicidio, fu condannato in primo grado a 8 anni di reclusione. Pena ridotta in appello a 3 anni e tre mesi perchè il reato è stato derubricato in lesioni gravi e ora in attesa della sentenza definitiva della Cassazione.

Si ipotizza un "regolamento di conti" come movente dell'agguato teso, ieri sera, da uno o più sconosciuti ai fratelli Antonio e Ruben Raitano, rispettivamente di 29 e 25 anni, feriti a colpi di pistola mentre viaggiavano in sella a un ciclomotore. Due i proiettili, di piccolo calibro, che sarebbero andati a segno raggiungendo all'addome Antonio, sottoposto a intervento chirurgico, e colpendo di striscio alla testa Ruben, già dimesso stamani dall'ospedale Vittorio Emanuele di Gela dove i Raitano si erano recati per essere soccorsi. Nessuno dei due è in gravi condizioni. I carabinieri, che, coordinati dalla Procura di Gela, indagano per l'ipotesi di reato di tentato omicidio, hanno eseguito in nottata controlli, interrogatori e perquisizioni anche in casa delle due vittime, note alle forze dell'ordine per i loro precedenti penali. L'agguato di ieri sera sarebbe avvenuto nel quartiere "Settefarine", lo stesso dove, Ruben, due anni addietro, sparò contro tre persone per reagire a una presunta aggressione durante la controversa operazione di compravendita di una automobile. Processato per tentato omicidio, fu condannato in primo grado a 8 anni di reclusione. Pena ridotta in appello a 3 anni e tre mesi perchè il reato è stato derubricato in lesioni gravi e ora in attesa della sentenza definitiva della Cassazione.

News Successiva Sparatoria a Gela, feriti due fratelli: raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre erano in giro per la città

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews