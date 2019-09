Cronaca 445

Sparava agli uccelli, trovato con 49 proiettili: denunciato a Caltanissetta un 34enne

La polizia è intervenuta in contrada Misteci dopo una segnalazione. L'uomo è accusato di detenzione abusiva di munizioni

Redazione

09 Settembre 2019 22:00

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà un nisseno trentaquattrenne per detenzione abusiva di munizioni. Nel pomeriggio di sabato una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in contrada Misteci/Besaro di seguito a una chiamata, pervenuta presso la sala operativa della Questura, che segnalava un uomo che sparava a dei volatili. Gli agenti hanno identificato due uomini all’interno di una proprietà privata, i quali hanno negato di stare sparando a dei volatili. Il trentaquattrenne, possessore di armi e munizioni regolarmente detenute, ha invece riferito di stare provando delle armi. Nei pressi del luogo dell’intervento è stato trovato un sacchetto contenente 49 proiettili per pistole, di diverso calibro, non regolarmente denunciate, di proprietà del trentaquattrenne. L’uomo, al quale in via precauzionale sono state ritirate le armi regolarmente detenute, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

