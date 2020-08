Cronaca 687

Sparatoria finisce nel sangue a Catania: 2 morti e 4 feriti

Una delle vittime era vicina al noto cantante neomelodico Niko Pandetta, che ha postato un messaggio di cordoglio

Redazione

09 Agosto 2020 09:17

Sparatoria finisce nel sangue a Catania. Due persone sono morte e 4 sono rimaste ferite. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di ieri nel quartiere Librino, in via Grimaldi, tra due gruppi criminali.I carabinieri del Reparto Operativo che indagano sull'accaduto non escludo alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel mondo della droga o di una lite degenerata in sparatoria.



Una delle vittime era vicina al noto cantante neomelodico Niko Pandetta, che ha postato un messaggio di cordoglio.



Sparatoria finisce nel sangue a Catania. Due persone sono morte e 4 sono rimaste ferite. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di ieri nel quartiere Librino, in via Grimaldi, tra due gruppi criminali.I carabinieri del Reparto Operativo che indagano sull'accaduto non escludo alcuna pista. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti nel mondo della droga o di una lite degenerata in sparatoria.



Una delle vittime era vicina al noto cantante neomelodico Niko Pandetta, che ha postato un messaggio di cordoglio.



Coronavirus, da aprile mai così tanti casi in 7 giorni: movida e viaggi sotto osservazione

News Successiva E' di Viviana Parisi il cadavere trovato a Caronia: si cerca il piccolo Gioele

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare