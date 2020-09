Cronaca 504

Sparatoria a Rochester, ci sono vittime. Almeno 16 persone colpite

Finora non sono stati effettuati arresti. L'incidente è iniziato poco prima di mezzanotte e mezzo

Redazione

19 Settembre 2020 10:26

Almeno 16 persone sono state coinvolte in una sparatoria a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Erano a una festa in giardino. Lo conferma la polizia locale, ma al momento non sono a disposizione ulteriori dettagli. Ci sono due vittime, un ragazzo e una ragazza (forse tra i 18 e i 22 anni, ma l'età non è stata confermata). Il bilancio non è definitivo.



Finora non sono stati effettuati arresti. L'incidente è iniziato poco prima di mezzanotte e mezzo. La polizia è stata chiamata per una sparatoria vicino a Goodman Street e Pennsylvania Avenue, quando gli agenti sono arrivati già un centinaio di persone erano radunate nel luogo degli spari.

I dettagli sulle circostanze della sparatoria non sono noti. "I nostri agenti sono sul posto. C'è stata una sparatoria di massa in Pennsylvania Avenue. Ci sono vittime", ha detto la polizia in una breve dichiarazione.

Il capo della polizia Mark Simmons ha detto che gli agenti hanno trovato una "scena caotica" con più vittime. "C'era una festa di cui non eravamo a conoscenza, finché non è arrivata la chiamata al 911", ha detto.





I parenti delle persone uccise o ferite sono accorsi sul luogo e poi negli ospedali vicini. "Le famiglie intorno a me piangono e si consolano a vicenda", ha detto il giornalista di Bno, Tyler Brown.



Almeno 16 persone sono state coinvolte in una sparatoria a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Erano a una festa in giardino. Lo conferma la polizia locale, ma al momento non sono a disposizione ulteriori dettagli. Ci sono due vittime, un ragazzo e una ragazza (forse tra i 18 e i 22 anni, ma l'età non è stata confermata). Il bilancio non è definitivo.



Finora non sono stati effettuati arresti. L'incidente è iniziato poco prima di mezzanotte e mezzo. La polizia è stata chiamata per una sparatoria vicino a Goodman Street e Pennsylvania Avenue, quando gli agenti sono arrivati già un centinaio di persone erano radunate nel luogo degli spari.

I dettagli sulle circostanze della sparatoria non sono noti. "I nostri agenti sono sul posto. C'è stata una sparatoria di massa in Pennsylvania Avenue. Ci sono vittime", ha detto la polizia in una breve dichiarazione.

Il capo della polizia Mark Simmons ha detto che gli agenti hanno trovato una "scena caotica" con più vittime. "C'era una festa di cui non eravamo a conoscenza, finché non è arrivata la chiamata al 911", ha detto.





I parenti delle persone uccise o ferite sono accorsi sul luogo e poi negli ospedali vicini. "Le famiglie intorno a me piangono e si consolano a vicenda", ha detto il giornalista di Bno, Tyler Brown.



Pignorata la villetta di Cogne, Taormina presenta il conto alla Franzoni: parcella da 275mila euro

News Successiva Si finge medico e abusa di una donna che era stata appena operata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare