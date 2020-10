Cronaca 261

Sparatoria a Gela, lo sfogo del procuratore Asaro: "Sfida allo Stato. Società civile silente"

Il procuratore di Gela, Fernando Asaro, nel corso di una conferenza stampa ha detto che a Gela c'è una illegalità diffusa

Redazione

12 Ottobre 2020 22:12

"A Gela c'è una illegalità diffusa in tutti gli strati sociali, c'è quasi una sfida allo Stato. È uno sfregio compiaciuto alle istituzioni". Lo ha detto il procuratore, Fernando Asaro, durante la conferenza stampa dopo gli undici arresti per rissa tentato omicidio. Nove i provvedimenti convalidati. A Paolo Quinto Di Giacomo, accusato di tentato omicidio, "è stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione perché è uscito da casa armato", ha detto il sostituto procuratore Mario Calabrese che ha coordinato le indagini dei carabinieri. Durante la conferenza stampa il procuratore Asaro ha evidenziato che "alcuni eventi avvengono solo in questa terra. In questa comunità c'è disaffezione nei confronti delle istituzioni. C'è mancanza di senso civico, inosservanza delle regole di convivenza sociale, mancato rispetto delle regole in ogni articolazione". Il tentato omicidio del licatese è stato "una sfida allo Stato". Sia il comandante provinciale dei carabinieri Baldassarre Daidone sia il comandante del Reparto territoriale di Gela Ivan Boracchia, hanno elogiato il carabinieri che ha fermato la mano di Di Giacomo. "Ha messo a repentaglio la sua vita e quella delle persone che erano lì in quel momento", ha detto il colonnello Daidone. Mentre il tenente colonnello Boracchia ha evidenziato che "nessuno ha ringraziato il carabiniere intervenuto. È stato colpito anche con un bastone durante le fasi dell'arresto. Nessun ringraziamento ma insulti da parte dei parenti".

