Sparatoria a Gela, feriti due fratelli: raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre erano in giro per la città

Le due vittime, in tarda serata, si sono recate in ospedale a bordo del loro scooter. Sull'episodio indagano i carabinieri

Redazione

02 Ottobre 2019 21:06

Sparatoria questa sera a Gela dove due fratelli, Antonio e Ruben Raitano, di 29 e 25 anni, si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco. I medici del pronto soccorso, hanno subito sottoposto uno dei due fratelli, Antonio, ad un intervento chirurgico perchè colpito all'addome. Ruben invece sarebbe stato ferito di striscio alla testa. Nessuno dei due versa in gravi condizioni. Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale. I militari, non si sbilanciano e stanno cercando di ricostruire l’accaduto dopo aver sentito una delle due presunte vittime. Uno dei due avrebbe dichiarato che sono stati colpiti mentre erano in giro per la città a bordo del loro scooter, I due sono noti alle forze dell'ordine. In particolare Ruben, ha subito una condanna a tre anni di reclusione inflittagli dalla corte d'appello di Caltanissetta per lesioni.



