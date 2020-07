Cronaca 1077

Spaccio, torture ed estorsioni: 6 carabinieri arrestati, caserma sequestrata

E' la prima volta in Italia che avviene un fatto simile. L’indagine avrebbe scoperchiato anni di illegalità

Redazione

22 Luglio 2020 11:59

Una caserma dei Carabinieri posta sotto sequestro e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. E' un'inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha portato all'emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare per i militari di una caserma della Compagnia di Piacenza.



I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all'estorsione fino alla tortura.

Si tratta della caserma di via Caccialupo: per la prima volta in Italia una caserma viene messa sotto sequestro. L’indagine avrebbe scoperchiato anni di illegalità.



A guidare l’inchiesta il neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella che alle 12 terrà una conferenza stampa negli uffici della Procura a Piacenza. Sotto la lente reati commessi a partire dal 2017. Tra le ipotesi d’accusa - secondo quanto riportato dal giornale piacentino Libertà - ci sarebbero anche certificazioni fornite da un carabiniere in modo da consentire a spacciatori piacentini di raggiungere Milano per rifornirsi di droga durante il lockdown. "Per noi è un colpo al cuore – ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Savo, come riporta la testata piacentina -. Da parte nostra c’è totale disponibilità a collaborare per fare piena luce sui fatti".



