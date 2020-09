Cronaca 263

Spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato a San Caltaldo un 37enne: era stato bloccato con sei piante di marijuana

Il provvedimento è stato emesso a seguito delle ripetute violazioni in materia di stupefacenti

22 Settembre 2020 13:10

I militari della Tenenza di San Cataldo hanno arrestato F.T., 37enne nisseno, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora per reati afferenti gli stupefacenti, in ottemperanza all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Caltanissetta. Il provvedimento veniva emesso a seguito delle ripetute violazioni in materia di stupefacenti, con particolare riferimento all’arresto del soggetto avvenuto lo scorso 10 agosto in via Due Fontane, quando venne sorpreso con un sacco in cellophane contenente nr. 6 piante di marijuana.

