Cronaca 1505

Spaccio di cocaina, hashish e marijuana a Gela: ecco gli arrestati

L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Gela e coordinata dalla Dda nissena. Il giro di affari è stimato in almeno 35 mila euro al mese

Redazione

23 Luglio 2019 11:17

Ecco chi sono gli arrestati nell'ambito dell'operazione Boomerang condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Gela che hanno eseguito 16 misure cautelari ed una ventina di perquisizioni su richiesta della Dda nissena per un’associazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina, hashish e marjuana. Nell’operazione sono stati impiegati oltre 90 carabinieri nelle province di Caltanissetta, Milano, Treviso, Siracusa, Agrigento, Ragusa. Nell’indagine, denominata “Boomerang”, i militari hanno ricostruito, i canali di ingresso dello stupefacente a Gela per un giro di affari stimato in almeno 35mila euro al mese.



