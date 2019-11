Attualita 66

Vallelunga, sostituzione della rete idrica vetusta: convocata la conferenza dei servizi

I lavori.per un importo complessivo di poco meno di 548 mila euro, rientrano nel programma degli investimenti relativi al periodo 2016/2019

Redazione

26 Novembre 2019 11:16

Si riunirà domani, mercoledì 27 novembre, alle ore 10.30 a Caltanissetta nella sede di Calataqua, la conferenza dei servizi relativa all’acquisizione dei pareri propedeutici all’approvazione del progetto esecutivo per la sostituzione della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato – ID 36 - nel Comune di Vallelunga Pratameno.I lavori - per un importo complessivo di poco meno di 548mila euro - rientrano nel Programma degli investimenti relativi al periodo 2016-2019 deliberato dal Commissario Straordinario e liquidatore del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale - Servizio idrico integrato.

L’intervento programmato riguarda un’infrastruttura strategica per il miglioramento della distribuzione idrica nel comune di Vallelunga.



