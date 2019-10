Attualita 138

Sostegno economico a chi opera nel terziario, lo ha deciso l'ente bilaterale di Caltanissetta

Deliberato un programma assistenziale a favore dei lavoratori e delle imprese iscritti all'ente bilaterale territoriale

Redazione

16 Ottobre 2019 15:40

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Caltanissetta composto da Confcommercio presieduta da Massimo MANCUSO e dalle organizzazioni sindacali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUC rappresentate dai segretari generali Nuccio CORALLO, Alfonso BELLOMO e Michelangelo MAZZOLA ha deliberato un programma assistenziale a favore dei lavoratori e imprese del COMMERCIO-TERZIARIO iscritti all’Ente bilaterale territoriale.Nell’ambito del piano sono previste misure di assistenza e sostegno, per il 2019 e 2020, a favore dei lavoratori delle imprese del COMMERCIO-TERZIARIO.

In particolare, sono state previste misure, nel limite delle risorse assegnate, di assistenza sanitaria, mediante una convenzione con il Fondo Est.

Nell’immediato – già a partire dall’anno scolastico o accademico 2019/2020 – sono state previste misure di sostegno agli studi dei figli di lavoratori (€ 200,00 per le scuole medie superiori e € 1.200,00 per gli universitari con frequenza presso una sede universitaria diversa da Enna per i quali è invece previsto un contributo di € 400,00).

Immediate saranno anche le varate misure di sostegno alla genitorialità per cui lavoratori o lavoratrici con figli di età inferiore a otto anni potranno assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e senza oneri per l’azienda alla quale sarà rimborsato il costo del lavoro sostenuto, se non a carico dell’Inps, per le giornate di assenza.

Diverse sono le altre iniziative previste nel programma varato le quali saranno opportunamente diffuse. Tra esse la stipula di apposite convenzioni con palestre e/o centro benessere, asili nido, assistenza anziani e saranno attivati misure per la prevenzione infortuni con corsi, appunto gratuiti, in materia di sicurezza o di sostegno alle imprese commerciali con meno di 10 dipendenti.

Dal prossimo 28 ottobre sarà attivo un info point presso la sede dell’EBT di Via Messina, 69, Tel. 093421626, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.





Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Caltanissetta composto da Confcommercio presieduta da Massimo MANCUSO e dalle organizzazioni sindacali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUC rappresentate dai segretari generali Nuccio CORALLO, Alfonso BELLOMO e Michelangelo MAZZOLA ha deliberato un programma assistenziale a favore dei lavoratori e imprese del COMMERCIO-TERZIARIO iscritti all’Ente bilaterale territoriale.Nell’ambito del piano sono previste misure di assistenza e sostegno, per il 2019 e 2020, a favore dei lavoratori delle imprese del COMMERCIO-TERZIARIO.

In particolare, sono state previste misure, nel limite delle risorse assegnate, di assistenza sanitaria, mediante una convenzione con il Fondo Est.

Nell’immediato – già a partire dall’anno scolastico o accademico 2019/2020 – sono state previste misure di sostegno agli studi dei figli di lavoratori (€ 200,00 per le scuole medie superiori e € 1.200,00 per gli universitari con frequenza presso una sede universitaria diversa da Enna per i quali è invece previsto un contributo di € 400,00).

Immediate saranno anche le varate misure di sostegno alla genitorialità per cui lavoratori o lavoratrici con figli di età inferiore a otto anni potranno assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e senza oneri per l’azienda alla quale sarà rimborsato il costo del lavoro sostenuto, se non a carico dell’Inps, per le giornate di assenza.

Diverse sono le altre iniziative previste nel programma varato le quali saranno opportunamente diffuse. Tra esse la stipula di apposite convenzioni con palestre e/o centro benessere, asili nido, assistenza anziani e saranno attivati misure per la prevenzione infortuni con corsi, appunto gratuiti, in materia di sicurezza o di sostegno alle imprese commerciali con meno di 10 dipendenti.

Dal prossimo 28 ottobre sarà attivo un info point presso la sede dell’EBT di Via Messina, 69, Tel. 093421626, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.





News Successiva Misure di assistenza e sostegno per lavoratori e imprese del commercio-terziario: a Caltanissetta deliberato programma dall'Ente Bilaterale Territoriale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews