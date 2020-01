Cronaca 982

Caso di meningite: donna di Gela trasferita al Sant'Elia di Caltanissetta. E' in prognosi riservata

La pensionata, una settantenne, inizialmente era stata ricoverata al "Vittorio Emanuele" di Gela. Adesso si trova al reparto di malattie infettive a Caltanissetta

Redazione

20 Gennaio 2020 15:12

Una pensionata di Gela, inizialmente ricoverata al “Vittorio Emanuele” di Gela per un sospetto caso di meningite, è stata trasferita al reparto malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia guidato dal primario Alfonso Averna. La donna, una settantenne, adesso è in prognosi riservata. Essendo una paziente che assume anticoagulanti è stata portata a Caltanissetta perché all’ospedale di Gela non era possibile effettuare la rachiocentesi, esame che è stato fatto a Caltanissetta insieme ad altri. Gli esami, arrivati oggi, hanno dato esito positivo: si tratta di meningite batterica.

Una pensionata di Gela, inizialmente ricoverata al “Vittorio Emanuele” di Gela per un sospetto caso di meningite, è stata trasferita al reparto malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia guidato dal primario Alfonso Averna. La donna, una settantenne, adesso è in prognosi riservata. Essendo una paziente che assume anticoagulanti è stata portata a Caltanissetta perché all’ospedale di Gela non era possibile effettuare la rachiocentesi, esame che è stato fatto a Caltanissetta insieme ad altri. Gli esami, arrivati oggi, hanno dato esito positivo: si tratta di meningite batterica.

Processo Saguto a Caltanissetta, i pm: "Una valigia piena di soldi per l'ex giudice"

News Successiva Sistema Saguto, Pm: "Perseguito nell'esercizio delle funzioni un interesse privato"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare