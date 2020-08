Attualita 623

Sospetto caso di Coronavirus nel messinese, chiuso per precauzione il Comune di San Fratello

A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto con un post su Facebook

Redazione

19 Agosto 2020 12:59

Il Comune di San Fratello, in provincia di Messina, è stato chiuso in via precauzionale per un sospetto caso di Covid-19. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto con un post su Facebook.“Si comunica che per motivi precauzionali – si legge – essendoci il sospetto in un dipendente comunale di infezione da Coronavirus, il Comune resterà chiuso in attesa di risultati definitivi. La popolazione sarà informata con la massima tempestività sull’evoluzione del caso clinico”.



